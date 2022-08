Neon Giant und Curve Games haben heute The Ascent: Cyber Heist veröffentlicht. Der neue DLC setzt nach der Haupthandlung des RPG-Shooters ein und lässt euch eine neue Arkologie betreten.

Der RPG-Shooter The Ascent ist seit einem Jahr für PC sowie Xbox erhältlich und hat mittlerweile auch die PlayStation erobert. Nun präsentiert der Indie-Entwickler Neon Giant den großen DLC Cyber Heist. In dieser Erweiterung präsentiert euch eure ehemalige Auftraggeberin Kira einen Top-Secret-Job. Dieser führt euch außerhalb eurer bekannten Arkologie zu der Malhorst-Gelb Group. Anscheinend gibt es dort eine bahnbrechende, technische Erfindung. Doch ihr seid nicht die einzigen, die hinter dieser Beute her sind.

In The Ascent: Cyber Heist stellt euch nicht nur ein komplett neues Areal zur Verfügung. Euch erwartet auch ein neues Waffenarsenal, das auch zum ersten Mal aus Nahkampfwaffen wie dem Rock Crusher und der Guillotine besteht. Nach Abschluss der Haupthandlung könnt ihr in die neue Story eintauchen, die ihr sowohl allein als auch im Multiplayer bestreiten könnt.

Abseits der Hauptmissionen des DLCs erwarten euch auch verschiedene Side-Quests sowie neue NPCs, die eure Missionen abwechslungsreich gestalten werden.

The Ascent: Cyber Heist ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox für einen Preis von 10 Euro erhältlich.