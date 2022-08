Auch Black Desert Online lässt es sich nicht nehmen, Teil der diesjährigen Gamescom zu sein. Da Entwickler Pearl Abyss eine Kooperation mit Samsung Display eingegangen ist, können sich Fans auf einen nie dagewesene Bildgewalt freuen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Gehört ihr zu den über 45 Millionen Fans von Black Desert Online? Dann solltet ihr in diesem Jahr auf der Gamescom vorbei schauen. Dort präsentiert Pearl Abyss das beliebte MMORPG auf noch nie dagewesene Weise. Dank der Kooperation mit Samsung Display könnt ihr das Spiel an 12 Gaming-Laptops und -PCs zocken, die mit 240 Hz-OLED- und QD-OLED-Technologien von Samsung ausgestattet sind. Davon abgesehen könnt ihr verschiedene Goodies und Belohnungen abstauben und in einige Bossfights geraten. Werdet Zeugen der Kampfkünste der 24. Klasse Drakania und bestaunt deren Erweckungswaffen. Ob ihr Neuling seid oder bereits alte Hasen, in Halle 8 Stand C-010 kommt ihr alle auf eure Kosten.

Abgesehen von den in-Game-Erlebnissen von Black Desert Online könnt ihr auch auf Cosplayer wie Kazy Cosplay, DrawMeaCosplay und Tarian Cosplay stoßen. Außerdem könnt ihr am 27. August im Quarter 1 am Community-Mixer teilnehmen. Schlürft mit dem Community-Team ein paar Drinks und tretet mit anderen Fans eures liebsten MMORPGs in Kontakt. Zu diesem Event könnt ihr euch hier anmelden.

Mehr zu Black Desert Online gibt es in unserer Übersicht.