Die slawische Märchenwelt erwacht in diesem Adventure von The Parasight und Focus Entertainment zu Leben. Blacktail erzählt die schaurige Ursprungsgeschichte der Sagengestalt Baba Yaga und lässt euch selbst entscheiden, welchen Ausgang diese Erzählung einschlägt. Einen ersten Trailer enthüllten Entwickler und Publisher bereits zur Opening Night Live.

Blacktail setzt während des Mittelalters in den slawischen Regionen ein. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle der 16-jährigen Yaga, die wegen des Vorwurfs der Hexerei aus ihrer Siedlung vertrieben wird. Als wäre das nicht schlimm genug, wird Yaga plötzlich von lebenden Erinnerungen in Form von fauligen Geistern heimgesucht. So hat die junge Frau keine andere Wahl als diese zu jagen, um vielleicht so mehr über sich herauszufinden.

Das Gameplay von Blacktail bietet euch eine düstere Spielwelt, intensive Bogenkämpfe und eine gehörige Portion Magie. Hinzu kommen Crafting-Elemente, die euch Pfeile, Tränke und andere nützliche Gegenstände herstellen lassen, um in der Natur zu überleben. Gleichzeitig gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Erkundung, bei denen ihr verborgene Schätze, vergessene Geheimnisse der Umgebung und neue Rezepte für Elixiere finden könnt.

Im weiteren Spielverlauf werdet ihr außerdem immer wieder die Entscheidung fällen müssen, welchen Weg die junge Yaga gehen soll: Wird sie sich der guten Seite verschreiben und den Wald retten? Oder wird sie der Albtraum sein, der die Kinder in der Nacht heimsucht?

Mit dieser Entscheidungsgewalt von Blacktail greifen Focus Entertainment und The Parasight die unterschiedlichen Geschichten von Baba Yaga auf. Während sie in vielen als schaurige, menschenfressende Hexe tituliert wird, gilt sie in anderen als helfende Waltfrau, die mit Rat und Tat den Menschen zur Seite steht.

Dieses düstere Adventure soll noch im Winter diesen Jahres für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen. Auf Steam könnt ihr bereits Vorbestellungen tätigen.