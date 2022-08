Schon während der Opening Night Live hatte Entwickler Neowiz Games einen Gameplay-Trailer von Lies of P enthüllt. Dann hatte das Souls-like-RPG gleich drei der Gamescom Awards 2022 abgeräumt und gilt damit als großer Sieger der Verleihung. Wir verraten euch, was es mit dem Game auf sich hat.

Lies of P wird von dem koreanischen Studio Neowiz entwickelt und veröffentlicht. In diesem Game erlebt ihr die bekannte Geschichte um den Marionettenjungen Pinocchio in einem Souls-like-RPG-Setting, das euch mit einer schaurigen Welt bekannt macht.

Ihr spielt den Mechanoiden Pinocchio, der in der Stadt Krat nach dem mysteriösen Mr. Geppetto sucht. Laut einem geheimnisvollen Brief soll er sich an diesem Ort aufhalten. Was eigentlich nach einer leichten Suchtaktion klingt, offenbart sich schnell als gewaltige Herausforderung, da die Stadt von Wahnsinn und Blutdurst überrannt worden ist. Pinocchio darf keinem trauen und muss jeden anlügen, wenn er wirklich eines Tages ein richtiger Junge werden möchte.

In dieser düsteren Welt von Lies of P kommt es sowohl auf euer Lügen- als auch auf euer Kampftalent an. Der Spielverlauf passt sich der Qualität eurer Flunkereien an, sodass ihr unterschiedliche Enden je nach eurem Lügen-Skill erleben könnt.

Davon abgesehen spielt der Kampf eine wichtige Rolle. Daher bietet euch das Souls-Like-RPG nicht nur ein ausgewachsenes Combat-System. Sondern auch einen Skilltree, mit dem ihr Pinocchio nach eurem Belieben mit verschiedenen Fertigkeiten ausstatten könnt. Ein Vorteil, wenn man eine Puppe ist.

Gleichzeitig könnt ihr verschiedene Waffen sammeln und kombinieren, um noch schneller und effektiver eure Feinde zur Strecke zu bringen.

Lies of P bei den Gamescom Awards 2022

Obwohl das Souls-like-RPG noch kein Release-Datum hat, gilt es jetzt schon als gefeierter Titel in der Gaming-Welt. Denn Lies of P konnte gleich drei der begehrten Gamescom Awards 2022 in den folgenden Kategorien abstauben: Best Action Adventure Game, Best Role Playing Game und Most Wanted Sony PlayStation Game. In den anderen Kategorien konnten sich die folgenden Titel einen Platz auf dem Siegertreppchen sichern:

Most Wanted Microsoft Xbox Game

The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games Most Wanted Nintendo Switch Game

Tin Hearts, Wired Productions Most Wanted PC Game

Metal: Hellsinger, Funcom Best Action Game

Metal: Hellsinger, Funcom Best Family Game

Paper Trail, Newfangled Games Best Indie Game

Inkulinati, Daedalic Entertainment Best Ongoing Game

Sea of Thieves, Microsoft Best Sports Game

AEW: Fight Forever, THQ Nordic Best Strategy/Simulation Game

IXION, Kalypso Media Most Original Game

Inkulinati, Daedalic Entertainment



Best Multiplayer Game

Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark

Metal: Hellsinger

Weitere News zur Gamescom 2022 findet ihr in unserer Übersicht. Lies of P soll 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.