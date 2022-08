Please enable JavaScript play-rounded-fill



ATLUS, der Entwickler hinter der beliebten Persona-Reihe, hat am Freitag Soul Hackers 2 veröffentlicht. Zum Release präsentiert das japanische Studio einen neuen Trailer.

Der technologische Fortschritt scheint zwar in vielerlei Hinsicht ein Segen. Doch in Soul Hackers 2 führt er dazu, dass die Menschheit von dieser kommerziellen Bequemlichkeit verschlungen wird. So entbrennt im Verborgenen ein gewaltiger Kampf zwischen den Yatagarasu und der Phantom Society. Beide sind Fraktionen der sogenannten Dämonenbeschwörer, welche die Kräfte der herbeigerufenen Dämonen für sich nutzen können.

Eine Gruppe dieser Dämonenbeschwörer freundet sich nun mit Ringo und Figue an, Abspaltungen der aus Daten geborenen Künstlichen Intelligenz Aion. Gemeinsam müssen sie das aufkommende Ende der Welt verhindern.

Soul Hackers 2 bietet euch spannendes JRPG, in dem sich alles um die rundenbasierten Kämpfe mit Dämonen dreht. Im weiteren Spielverlauf schaltet ihr nicht nur neue Dämonen sondern auch Fusionskombinationen dieser frei. So könnt ihr noch gewaltigere Attacken freischalten und das Maximum aus eurer Gruppe herausholen.

Abseits des Kampffeldes könnt ihr eine tiefere Verbindung mit euren Teamkameraden eingehen und so mehr über ihre individuellen Geschichten erfahren.

Seit dem 26. August ist Soul Hackers 2 für PC, PlayStation und Xbox verfügbar. Wir wünschen euch viel Spaß beim Retten der Welt!