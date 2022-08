Please enable JavaScript play-rounded-fill



Letzte Woche hatten EA und DICE die neue Season von Battlefield 2042 angekündigt. Nun gibt es erstes Gameplay-Material und den Battle Pass zu sehen. Wir verraten euch, was Master of Arms zu bieten hat.

Master of Arms, die neue Season von Battlefield 2042, ist seit heute Mittag um 14 Uhr offiziell spielbar. Wie wir bereits in der letzten Woche berichtet haben, beinhaltet die Saison die neue Map Gestrandet. Das Herzstück dieser Karte stellt ein verlassener Tanker dar, der zum illegalen Waffenschmuggel verwendet wird. Ein neues Gameplay-Video von IGN zeigt euch das Gameplay außer- und innerhalb des Schiffes. Darüber hinaus könnt ihr Spielsituationen aus dem Fahrzeug und in der Infanterie erleben.

Abgesehen von der neuen Map bietet euch Battlefield 2042: Master of Arms auch einen neuen Battle Pass. Dieser beinhaltet neben 30 kostenlosen auch 70 Premiuminhalte. Mit dem kostenlosen Battle Pass schaltet ihr unter anderem den neuen Spezialisten Crawford sowie Waffen, Fahrzeuge und kosmetische Objekte frei. Der Premium-Battle-Pass bietet euch zusätzlich sofortige 20 Ränge Battle-Pass-Belohnungen sowie vier exklusive Belohnungen. Erfahrt mehr dazu in der offiziellen Übersicht oder in dem Battle-Pass-Trailer.

Wer sich die Patchnotes von Master of Arms ansehen möchte, kann dies hier tun. Weitere Infos zu Battlefield 2042 haben wir in unserer Übersicht für euch.