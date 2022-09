Der Release von God of War Ragnarök soll bereits in zwei Monaten erfolgen. Santa Monica Studio und PlayStation nutzen im Zuge dessen eine besondere Methode, um auf den Titel aufmerksam zu machen. Die beliebte Serie Rick and Morty greift den Titel nun in einem kurzen Clip auf.

Der neuste Werbeclip zu God of War Ragnarök fällt anders aus, als Fans wohl geahnt haben. Statt eines düsteren, bierernsten Wintereinbruchs erleben wir die bunte 2D-Zeichentrickwelt von Rick and Morty. Während Rick sich mit Feuereifer den Kopf rasiert, sich mit roter Farbe schminkt und sich in den neun Welten die Leviathanaxt unter den Nagel reißt, scheint sein Enkel Morty weniger begeistert von dieser Idee zu sein.

Die beliebte Zeichentrickserie Rick and Morty wird seit 2013 von Adult Swim produziert und stamm von Justin Roiland, der nun auch mit dem kommenden Game High on Life für Aufmerksamkeit sorgt. Im englischen Original vertont Roiland sowohl Rick als auch Morty.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November für die PlayStation. Weitere Infos zum Game findet ihr in unserer Übersicht.