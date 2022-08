Please enable JavaScript play-rounded-fill



Bisher präsentierte uns die Gamescom 2022 neue Infos zu Spielen wie Hogwarts Legacy, Age of Empires IV und vielen weiteren, großartigen Spielen bereit. Doch es gibt auch Titel, wie zum Beispiel Dead Island 2, die sich nicht ganz so ernst nehmen. Wir geben euch einen Überblick über die Games, die eine Menge Gründe für Gelächter liefern.

Goat Simulator 3: Bockt weiter gut

Bereits im Juli hatte Coffee Stain North den Ziegenwahnsinn angekündigt. Während der Opening Night Live gab es einen neuen Trailer des Goat Simulator 3 zu sehen. Dieser präsentierte vor allem das Gameplay in der großen Open World. Wer sich auch auf den geballten Wahnsinn in Ziegengestalt freut, kann ab dem 17. November loslegen. Weitere Infos zu diesem Sandbox-Adventure haben wir hier für euch.

Killer Klowns From Outer Space: The Game

1988 veröffentliche Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) den Horrorklassiker Killer Klowns From Outer Space, der hier unter dem Titel Space Invaders im Kino lief. Jetzt hat sich MGM den Entwickler Teravision Games und Publisher Good Shepherd Entertainment ins Boot geholt. Zusammen präsentieren sie nun das asynchrone 3v7-Horror-Game Killer Klowns From Outer Space: The Game.

Sieben einfache BürgerInnen des Städtchens Crescent Cove müssen zusammen gegen drei Killer Klowns vorgehen, indem sie die Stadt nach nützlichen Hilfsmitteln durchstreifen. Eine Auswahl an verschiedenen Klassen erhöht hierbei den Wiederspielwert. Die Killer Klowns auf der anderen Seite nutzen ein wahnwitziges Waffenarsenal, um den BürgerInnen eins auszuwischen. Der PvPvE-Multiplayer soll Anfang 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen.

High on Life

Rick-and-Morty-Schöpfer Justin Roiland präsentiert mit dem Studio Squansh Games einen neuen Trailer zu dem verrückten Shooter High on Life. Wie das Gameplay-Video zeigt, hat Roidland auch bei der Synchronisation mitgewirkt und den Fans einen weiteren Grund zur Freude geliefert. High on Life soll am 13. Dezember für PC und Xbox erscheinen. Von Tag eins an wird das Game Teil des Game Pass sein.

Moving Out 2

Erst im April diesen Jahres feierte Moving Out seinen offiziellen Release. Nun gibt Publisher Team17 bekannt, dass der zweite Teil nicht lange auf sich warten lässt. Bereits im nächsten Jahr geht der Umzugswahnsinn mit Online- und Couch-Koop in die zweite Runde. Damit alle Spaß am Umziehen haben, unterstützt Moving Out 2 Crossplay auf allen verfügbaren Plattformen. Der Indie-Titel soll für PC, Switch, Xbox und PlayStation erscheinen.

Das waren einige der verrückten Titel, die die Gamescom 2022 für ihre BesucherInenn bereit hält. Auf unserer Hauptseite haben wir weitere spannende Meldungen zur Gamescom für euch.