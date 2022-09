Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am gestrigen Abend um 22 Uhr fand der Disney & Marvel Showcase statt. Dieser lieferte euch zum einen Updates zu bereits bekannten Titeln wie Marvel’s Midnight Suns. Zum anderen wurden einige neue Titel vorgestellt. Wir geben euch Einblicke in die Highlights des Streams.

Mickey, Sully und Woody: Neues zu Disney-Games

Mickey Mouse ist wohl die Disney-Figur schlecht hin. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch er in einem kommenden Spiel vertreten ist. In Disney Illusion Island gelangen Mickey, Minnie, Donald und Goofy auf die fremde Insel Momoth, wo sie drei mystische Bücher bergen müssen, um eine Katastrophe abzuwenden. Ihr könnt allein oder zu viert in die 2D-Welt des Plattformers eintauchen, der 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erscheint.

Ein neues Gebiet im Stil von Toy Story kommt noch in diesem Jahr zu Disney Dreamlight Valley. Buzz Lightyear und Woody warten in dem neuen Gebiet, in dem ihr selbst euch wie ein Spielzeug fühlen werdet. Das Update enthält außerdem neue Outfits für euren Kleiderschrank.

Ein weiteres Themengebiet wurde gestern in Disney Speedstorm vorgestellt. Im Stil der Monster AG wird es die Piste „Die Firma“ und Figuren wie Sully, Mike Wazowski, Celia Mae und Randall geben.

Das Racing-Game soll noch in diesem Jahr für PC und Konsolen erscheinen.