Während des State of Play zeigten uns PlayStation und Santa Monica Studio einen neuen Story-Trailer zu God of War Ragnarök. Dieser geht nicht nur auf die epischen Kämpfe des Titels ein. Auch die Vater-Sohn-Beziehung der beiden Helden wird thematisiert.

Bildgewaltige Kämpfe und schwierige Gespräche – im neuen Story-Trailer von God of War Ragnarök kommen Atreus und Kratos einfach nicht zur Ruhe. Mächtige Gegner wie der Gott Thor, eine Gruppe Valkyren und die schaurige Hafgufa halten das Vater-Sohn-Duo auf Trapp. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Freya und ein vielsagendes Aufeinandertreffen mit dem Kriegsgott Týr.

Als ob diese Begegnungen nicht schon schwierig genug wären, lastet auf Atreus noch eine weitere Bürde: Die Loki-Weissagung und die Frage, inwieweit man seinem Schicksal entfliehen kann. Hierbei gerät er auch mit seinem Vater Kratos aneinander.

Ihr werdet die Frage nach dem Schicksal beantworten können, wenn God of War Ragnarök am 9. November für die PlayStation 4|5 erscheint.

Kratos und Týr Atreus und Kratos Kratos und Thor Quelle: PlayStation

Der DualSense Wireless Controller in besonderer Limited Edition

Zusammen mit der Veröffentlichung des neuen Trailers kündigte PlayStation eine Limited Edition des DualSense Wireless Controllers an. Passend zum frostigen Thema von God of War Ragnarök zieren ein frostiges Weiß und ein kühles Blau den Controller. Eine Bären-und Wolfs-Insignie in Anlehnung an Kratos und Atreus ziert das Touchpad.

Diese besondere Fan-Edition ist ab dem 9. November erhältlich, kann aber bereits ab dem 27. September vorbestellt werden. Weitere Infos gibt’s im PlayStation Blog.

Quelle: PlayStation

Weitere Infos zum State of Play findet ihr in unserer Zusammenfassung zu den japanischen Spielen. Mehr zu God of War Ragnarök findet ihr in unserer Übersicht.