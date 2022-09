Am Dienstag wurde eine dicke Ladung Gaming-Neuheiten während der neusten Ausgabe von Nintendo Direct enthüllt. Zum Ende des Streams präsentierte Nintendo endlich den offiziellen Titel des TLoZ: Breath of the Wild-Nachfolgers. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint im Mai nächsten Jahres.

Bereits im März hatte der Produzent der Reihe angekündigt, dass der Nachfolger von Breath of the Wild nicht mehr in diesem Jahr erscheinen werde. Doch den Titel behielt er weiterhin für sich. Am Dienstag fand die Geheimniskrämerei endlich ein Ende. Zum Ende des Nintendo Direct-Streams kündigte man The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in Form eines neuen Trailers an.

Der Ankündigungs-Trailer von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lässt bereits einigen Raum für Spekulationen. Zu Beginn des Trailers sehen wir zum Beispiel einige Insignien auf einer Wand. Anscheinend benötigt es sieben Sammelobjekte um ein Art Wesen zu beschwören. Dabei scheint wohl auch eine weibliche Person eine Rolle zu spielen, bei der es sich wahrscheinlich um Zelda selbst handelt. Anscheinend muss sie sich mit jemandem Verbünden, um eine Art Ritual auszuführen.

Im Szenenwechsel sehen wir schließlich den Protagonisten Link, wie er von einer der schwebenden Inseln springt und auf einem steinernen Gleiter landet. Wer genau hinsieht, bemerkt kleine Phiolen an seinem Gürtel, die mit einer grünen Flüssigkeit gefüllt sind. Diese kommt dem Logo des Titels besonders nahe. Könnte es sich dabei um diese „Tränen des Königreichs“ handeln?

Wir freuen uns auf einen Deep Dive und weitere spannende Gameplay-Trailer zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Der Nachfolger von Breath of the Wild soll am 12. Mai 2023 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen. Das Adventure kann bereits auf Amazon vorbestellt werden.