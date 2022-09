Please enable JavaScript play-rounded-fill



Team Ninja und KEO TECMO Europe haben gestern nicht nur die Demo von Wo Long: Fallen Dynasty veröffentlicht. Am gestrigen Nachmittag unternahmen Entwickler und Publisher auch einen Deep Dive mit uns in das düstere Action Adventure.

In Wo Long: Fallen Dynasty reisen wir 1.800 Jahre zurück und begeben uns in den fernen Osten nach China. Die Han-Dynastie droht durch nicht nur durch den Aufstand der Gelben Turbane zu zerfallen. Auch andere Reiche erheben sich, um über die Vorherrschaft des Reiches zu kämpfen. Schon unter diesen Umständen herrscht eine unruhige Zeit im Land. Doch mit einer Invasion von schrecklichen Dämonen droht alles dem Wahnsinn zu verfallen.

Ihr erstellt euch selbst einen Helden, mit dem ihr sowohl in der Kampagne als auch im Online-Multiplayer in den Kampf zieht. Dann beginnt euer Abenteuer, das zum einen von der schnellen chinesischen Kampfkunst lebt. Hierbei kommt die Moral ins Spiel. Je mehr Moral ihr aufbaut, desto mehr Stärke verleiht ihr euren Angriffen. Diese Stärke werdet ihr brauchen, denn Team Ninja hat während des Xbox Showcase am Donnerstag bereits ein herausforderndes Gameplay angekündigt.

Gameplay-Showcase während der Tokyo Games Show

Einen gewaltigen Deep Dive in Wo Long: Fallen Dynasty unternahmen wir am gestrigen Mittag im Rahmen der Tokyo Games Show. Zum einen wurden uns epische sowie herausfordernde Fights gegen mindere Gegner und Bosse, wie den schrecklichen Gegner Lu Bu, gezeigt. Fans des Nioh- und Elden Ring-Kampfsystems kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten.

Zum anderen erfuhren wir mehr zum Wirken von Magie und zum Aufleveln. Damit wir im Level aufsteigen, müssen wir ebenfalls Moral sammeln. Wenn wir durch Kämpfen unser Gebiet ausgeweitet haben, wird unser Banner gehisst. An dieser Stelle können wir eine von fünf Skills verbessern, womit wir gestärkt voranschreiten können.

Um den Showcase von Wo Long: Fallen Dynasty aufzurufen, müsst ihr auf Minute 32 vorspulen.

Ihr wollt erste Schritte in Wo Long: Fallen Dynasty wagen? Dann ladet euch bis zum 26. September um 8:59 Uhr die Demo auf eure Xbox Series X|S und PlayStation 5 herunter. Passend dazu hat Team Ninja eine Twitter-Kampagne gestartet. Folgt dem offiziellen Twitter-Account, und postet euer Gameplay-Highlight unter #WoLongDemoEU. Unter allen Teilnehmenden verlost Team Ninja 10x ein Fan-Shirt.

Wo Long: Fallen Dynasty soll 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen sowie von Tag Eins an Tag des Xbox Game Pass sein. Seht euch hier nochmal die Ankündigung an.