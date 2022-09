Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Behaviour Interactive

Seit knapp einem Monat läuft der Playtest von Meet Your Maker. Doch Behaviour Interactive scheint noch nicht ans Aufhören zu denken. Am gestrigen Nachmittag veröffentlichte der DBD-Entwickler einen neuen DLC, der eine neue Waffe, einen neuen Hüter und kosmetische Items enthält.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Anfang letzten Monats hat Behaviour Interactive die neue IP Meet Your Maker vorgestellt. In diesem Build and Raid-Titel müssen SpielerInnen Genmaterial in Außenposten anderer Community-Mitglieder sammeln, um die Erde wieder zum Erblühen zu bringen. Der Kniff liegt einerseits daran, die Außenposten mit möglichst viel Hinterlist zu errichten, dass Raider große Mühe haben, an das Genmaterial heranzukommen. Andererseits müsst auch ihr als Raider aktiv werden und mit viel Geschick die Posten anderer SpielerInnen raiden.

Der neue DLC von Meet Your Maker bringt nun noch mehr Abwechslung ins Gameplay. Der neue Wächter Cannonback besitzt die größte Reichweite aller Wächter und lässt einen gewaltigen Bombenhagel auf Feinde niederregnen. Abhilfe könnte da die neue Waffe Plasmabogen bereiten. Diese schnellfeuernde Fernkampfwagen besitzt eine große Munitionskapazität und eignet sich somit perfekt für stark bewachte Bereiche. Das Castle Siege Deco Pack liefert außerdem etwas fürs Auge mit einer Auswahl aus Requisiten, Aufklebern und Ziegel- sowie Holzblöcken.

Wer den DLC ausprobieren und erste Schritte in der Welt von Meet Your Maker wagen möchte, kann sich noch immer für den geschlossenen Playtest anmelden. Beachtet bitte, dass dieser nur via Steam stattfindet.

Meet Your Maker soll im nächsten Jahr für PC, PlayStation und Xbox erhältlich sein. Die Crossplay- sowie Koop-Funktion soll die Community enger zusammenwachsen lassen.