Kurz nach dem Release von Sonic Frontiers dürfen sich Fans des blauen Igels auf eine neue Netflix-Serie freuen: Sonic Prime. Der Streaming-Dienst hat kürzlich den ersten Teaser veröffentlicht.

Was für ein Jahr für Sonic-Fans! Nachdem im Frühjahr diesen Jahres Sonic the Hedgehog 2 in den Kinos erschienen war, folgt Anfang November schon das neue Videospiel Sonic Frontiers. Doch SEGA scheint sich zu denken, dass aller guter Dinge drei sind. So wird der blaue Igel zusammen mit seinen Freunden noch ein drittes Mal über unsere Bildschirme flimmern. Diesmal in Form von einer Animationsserie auf Netflix. Sonic Prime soll noch im Winter diesen Jahres erscheinen. Der Teaser Trailer gibt schon erste Hinweise darauf, was euch in der Serie erwartet.

Der fiese Doktor Eggman macht sich mit allerlei Kampfrobotern in der idyllischen Green Hill Zone breit. Doch Sonic weiß, wie er er sich dem Fiesling zur Wehr setzen kann.

Das einzige, worauf er nicht vorbereitet sein kann, ist ein Fremder, der überraschend gut mit dem Tempo unseres rasanten Helden mithalten kann: Shadow. Der Trailer deutet an, dass die beiden Igel sich im Kampf gegenüber stehen werden. Ob dies bereits zu beginn der Serie geschieht oder man zum Staffelfinale auf einen epischen Kampf hinarbeitet, bleibt abzuwarten.

Während ein kurzer Teaser auf die Fähigkeiten von Shadow eingeht, zeigt ein anderer Teaser einen gemächlichen Freund von Sonic: Big the Cat und sein Frosch Froggy. Welche Rolle das relaxte Paar in Sonic Prime übernehmen wird, werden wir im Winter erfahren.

Die Kurzbeschreibung von Netflix verrät bisher folgendes über den Plot von Sonic Prime:

Der allseits beliebte Sonic ist zurück! Doch eine unglaubliche Entwicklung stürzt ihn in ein neues Abenteuer mit neuer Besetzung und einem Sonic, wie man ihn noch nie gesehen hat. Das Schicksal des Multiversums ruht in seinen behandschuhten Händen, doch sein neuestes Abenteuer ist mehr als ein Wettlauf gegen die Zeit, um das Universum vor den bösen Machenschaften seines langjährigen Erzfeindes Dr. Eggman und dessen Armee von Badnik-Robotern zu retten – es geht um die Rettung seiner Freunde, die er für selbstverständlich hielt.