Auch SEGA ist auf der Tokyo Games Show 2022 vertreten und präsentiert einen neuen Trailer zu Sonic Frontiers. Hier sehen wir die Starfall Islands von einer weniger malerischen Seite. Stattdessen erleben wir lebensbedrohliche Feinde und knifflige Level.

Der Release-Termin von Sonic Frontiers rückt immer näher. Also greift SEGA im Rahmen der Tokyo Games Show 2022 nochmal in die Promo-Kiste und zeigt einen neuen Gameplay-Trailer. Dieser zeigt uns Sonic, wie er durch verschiedene Level rast, springt und sich seinen Gegnern stellt. Außerdem sehen wir, wie Sonic sich mit der Hilfe der Chaos Emeralds in Super Sonic verwandelt. Hinterlegt wird diese Plattformer-Action mit dem Lied Vandalize von One OK ROCK.

In Sonic Frontiers trifft die Natürlichkeit der Starfield Islands auf die technischen Elemente des Cyberspace. Das wirkt sich auch auf das Gameplay aus. Ihr werdet nicht nur Haupt- und Nebenmissionen in der abwechslungsreichen Umgebung des Archipels erleben. Durch Portale gelangt ihr auch in den Cyberspace, wo ebenfalls rasante Herausforderungen auf euch warten. Währenddessen könnt ihr ein neues Skillset neuer Angriffsfertigkeiten erlernen.

Letzten Endes müsst ihr auch herausfinden, was mit euren beiden verschwundenen Freunden Amy und Tails geschehen ist. Mehr zum Setting verraten wir euch hier.

Sonic Frontiers erscheint am am 8. November für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.