Was lange währt, wird endlich gut. In der heutigen Nacht zum 27. September öffnet Blizzard Entertainment auch bei uns erneut seine Tore, um in Wrath of the Lich King Classic dem Lichkönig wieder einmal Einhalt zu gebieten.

Nordend ruft euch!

Ihr habt Azeroth und die Scherbenwelt im Sturm erobert. Nun aber erwartet euch die untote Geißel auf dem eisigen Kontinent Nordend. Stellt euch den Armeen des Lichkönigs, tragt den Kampf zu ihm persönlich und erobert die Spitze der Eiskronenzitadelle.

Neue Heldenklasse: der Todesritter

Wird es euch gelingen, die nekromantischen Fähigkeiten des Todesritters zu meistern? Zusammen mit der exklusiven Klassenfertigkeit des Runenschmiedens, womit ihr eure Waffen verbessern könnt, müsst ihr euch den Gefahren in Nordend und letztendlich auch dem Lichkönig höchstpersönlich stellen. Die Klasse des Todesritters kann direkt mit Stufe 55 gestartet werden!

Neuer Beruf: Inschriftenkunde

Für Schreiber ist die Feder Waffe und Werkzeug zugleich. Mit reiner Magie lassen sie Pergament mit den Worten der Macht verschmelzen.

Wer diesen Weg einschlägt, erlernt die folgenden Gegenstände herzustellen:

Die untere Karte zeigt euch noch einmal ganz genau, wann WotLK Classic in den verschiedenen Regionen online gehen wird:

