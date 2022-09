Seit heute können mutige Helden erneut nach Nordend aufbrechen um dem Lichkönig in World of Warcrafts dritter Classic-Erweiterung Wrath of the Lich King entgegenzutreten. Dazu passend hat Blizzard dem Cinematic Trailer einen neuen 4K-Schliff verpasst:

Nach wie vor gilt Wrath of the Lich King als die bisher beste Erweiterung des MMORPG-Klassikers World of Warcraft. Für viele wird der Trip in WotLK Classic wohl eine bekannte und erfreuliche Nostalgiereise. Nun können wir uns im Remastered Trailer sogar in hochauflösenden 4K ansehen, wie der Lichkönig seinen Frostwyrm erweckt.

Lange Warteschlangen machen rechtzeitigen Start unmöglich

Wer pünktlich um 0:00 Uhr mit dem Classic-Abenteuer starten wollte, musste sich recht früh an seinen Rechner bewegen. Einige Realms hatten eine Wartezeit in der Warteschlange von bis zu knapp zwei Stunden. Wer sich aktuell mit einem neuen Charakter einloggen möchte, hat auf Lakeshire – Stand jetzt, 13:00 Uhr – die besten Karten. Ein Blick auf die Realmliste lohnt sich immer!

Nordend ruft euch!

Ihr habt Azeroth und die Scherbenwelt im Sturm erobert. Nun aber erwartet euch die untote Geißel auf dem eisigen Kontinent Nordend. Stellt euch den Armeen des Lichkönigs, tragt den Kampf zu ihm persönlich und erobert die Spitze der Eiskronenzitadelle.