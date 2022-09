Ran an den Herd! Ravenscourt und Planet Entertainment kündigten Yum Yum Cookstar an, ein Kochspiel, das von den beliebtesten Koch- und Talentshows im Fernsehen inspiriert ist. Wer hat das Zeug zum Star-Koch auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC?

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

In Yum Yum Cookstar stehen euch insgesamt mehr als 70 einzigartige kreative Rezepte zur Seite, um euch in einem wilden Wettbewerb durch die einzelnen Aufgaben zu rühren, braten, hacken und backen. Moderiert wird unsere Kochschlacht von der Chefköchin Yum Yum. Als Einhorn-Fan und Kochkünstlerin stellt Yum Yum farbenfrohe und kreative Gerichte für jedermann vor, einschließlich leckerer vegetarischer Varianten.

In ihrem Repertoire hat sie ein abwechslungsreiches, buntes Menü mit Regenbogenwaffeln, Einhorn-Smoothies, Sushi-Burritos, French-Toast-Kuchen und vielem mehr. Drei Jury-Mitglieder – Ambrosia, Basil und Max – stehen Yum zur Seite und bewerten die Kochkünste der Spieler mit witzigen Sprüchen aus der Feder der amerikanischen Kult-Komödien-Spezialisten von National Lampoon.

Yum Yum Ambrosia Basil Max

Angehende Köche werden stundenlange Beschäftigung finden, wenn sie sich durch die verschiedenen Spielmodi und Schwierigkeitsgrade kochen. Darunter fallen eine tägliche Kochherausforderung und von der Jury ausgerichtete Invitational-Turniere mit zahlreichen freischaltbaren Küchen- und Geräteanpassungen.

Yum Yum Cookstar enthält außerdem einen knusprig-heißen Original-Tanzsoundtrack, produziert vom legendären Nile Rodgers, der schon Tracks für Madonna, David Bowie und Chic geschrieben hat.



Features:

– Über 70 einzigartige Rezepte

– Steuerung via Touch, durch Bewegung oder mit dem Controller

– Rhythmusbasierte Minispiele

– Die witzigen Reaktionen der Jury können in Social Media geteilt werden!

– Anpassbare Küche und Geräte

– 4 Schwierigkeitsgrade: Relaxed, Casual, Pro und Cookstar

– Invitational-Turniere

– Tägliche Koch-Herausforderungen



Yum Yum Cookstar erscheint am 11. November 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC.