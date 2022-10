Please enable JavaScript play-rounded-fill



Man sollte fast meinen, dass Dying Light 2: Stay Human nicht noch gruseliger werden könnte. Doch Techland greift für Halloween nochmal tief in die Trickkiste und präsentiert das Event All Hallow’s Eve.

Halloween ist weniger als eine Woche entfernt. Da ist es an der Zeit sich herrlich gruseln zu lassen. Techland präsentiert deshalb in Dying Light 2 das zeitlich begrenzte Event All Hallow’s Eve, das süße Belohnungen für euch bereit hält.

Das schaurige Event verpasst der Stadt und ihren „BewohnerInnen“ einen neuen Look. Zum Beispiel tragen Schattenjäger Kürbisse, während Infizierte nach ihrem Ableben Süßigkeiten droppen. Sammelt diese und schaltet so den saisonalen Agenten Baka The Unfortunate frei. Damit habt ihr Zugriff auf spezielle Tränke, die euch unter anderem Buffs für extra hohe Springe ermöglichen.

Wer außerdem an den täglichen und wöchentlichen Kopfgeld-Aufträgen teilnimmt, erhält Ranking-Punkte, mit denen ihr euch besondere Halloween-Masken zulegen könnt. Je mehr Punkte ihr sammelt, desto mehr Itams könnt ihr euch zulegen.

Zu guter Letzt bietet euch All Hallow’s Eve das spezielle Bundle Dying Laugh. Dieses besteht aus einem schaurigen Clownskostüm, einer gruseligen Waffe und einem angsteinflößenden Gleitschirm-Skin. Das Bundle ist kostenlos zwischen dem 3. November und dem 10. November auf allen digitalen Stores (Steam, Epic Games Store, PS Store und XBOX Store) erhältlich.

Dress for Succ- ähh.. DLC

Des Weiteren gibt Techland bekannt, dass der Release des ersten Story-DLCs Dying Light 2 Stay Human – Bloody Times bald bevor steht. Um die kommende Veröffentlichung zu zelebrieren, präsentiert der Entwickler das Rais Commando-Outfit. Wer das Basisspiel bereits besitzt oder bis zum 10. November erwirbt, erhält das Outfit kostenlos. Registriert euch ab sofort bis zum 10. November auf der offiziellen Website. Weitere Infos zur Zukunft des Games gibt es im folgenden Beitrag.