Indie-Entwickler Free Range Games und Publisher North Beach Games präsentierten während eines Livestreams neue Konzeptkunst zu The Lord of the Rings: Return to Moria. Dieses Adventure entführt euch in das vierte Zeitalter und lässt euch zurück in die Minen von Moria kehren.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wenn wir an den Herrn der Ringe denken, kommt wohl vielen von automatisch Gandalfs epischer Ausruf: „Du kommst nicht vorbei!“ in den Sinn. In diese gewaltigen Hallen von Khazad-dûm kehrt ihr nun in dem kommenden Adventure The Lord of the Rings: Return to Moria zurück. Ihr selbst schlüpft dabei in die Rolle eines Zwergs, der zu Beginn des vierten Zeitalters von Lord Gimli zu den Nebelbergen zitiert werdet. Ihr sollt Tief in die Minen hinabsteigen und all die Reichtümer zurückerobern, die einst verloren gingen. Währenddessen solltet ihr darauf achten nicht zu laut eurer Bergarbeit nachzugehen, denn im tiefen Dunkel warten zahlreiche Gefahren auf euch.

The Lord of the Rings: Return to Moria bietet euch zahlreiche Survival– und Crafting-Elemente. Ihr müsst jagen, Ressourcen sammeln, auf eure Umgebungstemperatur sowie -lautstärke achten und zwischendrin gegen feindliche Orks in den Kampf ziehen. Um weiter in Khazad-dûm voran zu schreiten, müsst ihr Basen errichten, die euch nicht nur schützen sollen. Lasst eurer Kreativität freiem Lauf, während ihr ein sicheres Bollwerk gegen das Böse im Dunkeln errichtet.

Zu guter Letzt bietet euch Moria eine Menge Raum zu Erkundung. Geht allein oder im Multiplayer-Modus mit bis zu acht SpielerInnen auf eine Abenteuerreise, bei der kein Wagnis dem anderen gleicht.

The Lord of the Rings: Return to Moria soll im Laufe des nächsten Jahres für PC via Epic Games Store erhältlich sein. Weitere Infos bietet euch die offizielle Website. Mehr epische Abenteuer aus Mittelerde erwartet euch in The Lord of the Rings: Gollum.