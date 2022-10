Eigentlich sollte God of War Ragnarök erst am 9. November erscheinen. Doch nun fluten zahlreiche Clips, Screenshots und Gameplay-Eindrücke das Netz. Grund dafür ist ein Laden in den USA, der bereits am Wochenende mit dem Verkauf des heißersehnten Spiels begonnen hat.

Für die meisten PlayStation-Gamer ist es wohl DAS Spiel des Jahres. Wohl kaum ein anderer Titel ist in der zweiten Jahreshälfte so begehrt wie God of War Ragnarök. Wer den Titel zu seinem offiziellen Release-Datum am 9. November zocken möchte, sollte in den kommenden Tagen mit großer Sorgfalt durch das Netz scrollen. Denn seit dem Wochenende wimmelt es von Spoilern aller Art auf den unterschiedlichsten Plattformen.

Wie Kotaku berichtet, scheint ein Laden in den USA bereits fast zwei Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin „versehentlich“ mit dem Verkauf des Games begonnen zu haben. Ungeduldige Fans konnten wohl nicht widerstehen und wollten zu den ersten gehören, die ihre Eindrücke im Netz teilen.

Game Director Cory Barlog ist über dieses Verhalten enttäuscht und erklärt in einem Twitter-Statement: Wisst ihr, gerade kann ich wirklich den Vorteil davon verstehen, nur ein Installationsprogramm auf der physischen Disk zu haben. Ein Verkäufer, der das Spiel ZWEI WOCHEN vor Release verkauft. So enttäuschend.

Auch Santa Monica Studio meldet sich als geschlossene Einheit bei Twitter zu Wort und drückt in einem Statement seine Enttäuschung über die aktuelle Situation aus. Gleichzeitig ruft man dazu auf, das weitere Teilen von Spoilern einzustellen. Stattdessen bittet man die Community-Mitglieder um Geduld bis zum eigentlichen Release-Termin und verspricht, dass sich das Warten lohnen wird.

Wenn ihr God of War Ragnarök spoilerfrei erleben möchtet, solltet ihr das Thema bis zum offiziellen Release am besten meiden. Wie Santa Monica Studio berichtet, arbeitet man auch daran, unerwünschtes Material möglichst schnell zu löschen.

Bereits zu Beginn diesen Jahres ereignete sich ein ähnlicher Fall mit einem verfrühten Verkauf von Pokémon-Legenden: Arceus. Dazu findet ihr alles Wichtige in der folgenden Meldung.