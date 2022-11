Razer hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass einfach nichts unmöglich ist. Jetzt treibt die führende Lifestyle-Marke für Gamer diesen Gedanken auf die Spitze und stellt den Wolverine V2 Pro vor. Dabei handelt es sich um einen PC- und PlayStation 5-Controller der Extraklasse. Das besondere daran: Sein Design erinnert an Xbox-Controller.

Wieder einmal vereint Razer zahlreiche Superlativen in einem Produkt. Der Wolverine V2 Pro ist ein kabelloser Pro-Gameing-Controller, der euch mit dem Razer HyperSpeed Wireless eine geringe Latenz bietet. Die Razer Mecha-Tactitle Action Buttons, die Razer HyperTrigger und das 8-Wege-Mircro-Switch-D-Pad sorgen zusammen mit sechs programmierbaren Tasten für ein professionelles Gaming-Gefühl.

Der Bestätigungsweg der Mecha-Tactile Actions Buttons beträgt nur 0,65mm, also 30% weniger als durchschnittliche Membran-Controller. So können blitzschnelle Tasteneingaben gelingen. Dieses flinke Gameplay wird auch durch das 8-Wege-Micro-Switch-D-Pad unterstützt, wodurch ihr jede Richtungseingabe fühlen und sogar hören könnt. Damit gelingt sogar die Eingabe besonders komplizierter Kombinationen.

Die Pro-Trigger des Wolverine V2 Pro sind mit der HyperTrigger-Technologie ausgestattet, die besonders Rennsport- und FPS-Enthusiasten begeistern dürften. Sowohl lange Tastenschübe als auch blitzschnelle Klicks sind möglich, die sich wie die Bestätigung in Razers beliebten Gaming-Mäusen anfühlen.

Die Razer HyperSpeed Wireless-Technologie liefert euch eine ultraschnelle drahtlose 2,4 GHz-Verbindung über den mitgelieferten USB-Typ-A-Dongle, wodurch ihr sowohl an PC als auch an der PS5 ohne Probleme zocken könnt.

Die Individualisierung des Razer Wolverine VR 2 Pro

Mit sechs programmierbaren Tasten und austauschbaren Analog-Sticks bietet der Razer Wolverine V2 Pro zahlreiche benutzerdefinierte Layouts für jeden Spielstil.

SpielerInnen können den vier zusätzlichen Triggern und zwei benutzerdefinierten Bumpern bevorzugte Befehle zuordnen und den Controller mit 2 zusätzlichen Analog-Stick-Aufsätzen anpassen – für mehr Geschwindigkeit oder Präzision. Außerdem unterstützt der Controller Razer Chroma RGB, bietet über 16,8 Millionen Farben und eine Reihe von Effekten über die Razer Controller-App für iOS und Android.

Wer ebenfalls zu den glücklichen BesitzerInnen des Razer Wolverine V2 Pro gehörten möchte, muss sich noch etwas gedulden – und tiefer in die Tasche greifen. Der Controller ist ab dem 31. Dezember 2022 für einen stolzen Preis von 299,99 Euro lieferbar. Damit kostet er mehr als halb so viel wie eine PlayStation 5. Vorbestellungen können jetzt schon aufgegeben werden.