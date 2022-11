Vor wenigen Stunden ist Call of Duty Warzone 2.0 zusammen mit der ersten Saison von Modern Warfare II online gegangen. Was euch mit dem Nachfolger des beliebten Battle Royales erwartet, fassen wir euch in aller kürze zusammen.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Am heutigen Nachmittag, dem 16. November um 17 Uhr ging Call of Duty Warzone 2.0 online. Wie sein Vorgänger ist auch dieses Battle Royale als Free2Play-Game ausgelegt. Da es sich bei Warzone 2.0 um eine Erweiterung von Modern Warfare II handelt, müsst ihr das Game über den Launcher des Spiels starten. Dementsprechend sind auch die Fortschrittssysteme der beiden Titel miteinander verknüpft. Zu beiden CoDs könnt ihr euren Account und die Waffen leveln. Außerdem ist der Battle Pass in beiden Spielen nutzbar.

Beachtet allerdings, dass ihr die Warzone-Inhalte zusätzlich herunterladen müsst. Diese fallen je nach Plattform unterschiedlich groß aus. Hier eine Übersicht:

PlayStation: ca. 47 GB

Xbox: ca. 46 GB

Steam: ca. 25 GB

Battle.net: ca. 20 GB

Spielmodi & neue Map

Zum einen bietet euch Warzone 2.0 den allseits vertraute Battle-Royale-Modus: 100 SpielerInnen tummeln sich auf einer großen Map, die im weiteren Spielverlauf stetig kleiner wird. Das Team, das am Ende des großen Finales noch immer steht, gewinnt.

Hinzu kommt der DMZ-Modus, mit dem sich Call of Duty erstmals in die Gefilde der Extraction-Shooter wagt. Ähnlich wie bei Rainbow Six Extraction oder Escape von Tarkow findet ihr euch auf einer Map wieder, in der ihr euch gegen andere SpielerInnen und NPCs zur Wehr setzen müsst. Wenn ihr bis zum Ende überlebt, könnt ihr wieder extrahiert werden.

Die Modi könnt ihr auf der neuen Map Al Mazrah ausprobieren. Dabei handelt es sich um eine Wüstenregion, die in verschiedene Gebiete aufgeteilt ist. In einem weiteren Beitrag haben wir euch die Map ausführlich vorgestellt.

Ladehemmungen der Server

Wie zu erwarten ist der Andrang auf Warzone 2.0 gewaltig. Dementsprechend könnt ihr euch auf längere Wartezeiten gefasst machen. Solltet ihr es endlich ins Spiel gefasst haben, nimmt der Krimi leider immer noch kein Ende. Denn verschiedene Seiten und Posts in Sozialen Medien berichten von Ausfällen der Server oder Problemen beim Matchmaking. Wir hoffen, dass Activision diese Fehler bald beheben kann und ihr das Game in vollen Zügen genießen könnt.

Weitere Details zum Game gibt es auf der offiziellen Website und in unserer Übersicht.