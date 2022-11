Please enable JavaScript play-rounded-fill



Maze Theory gibt bekannt, dass Peaky Blinders: The King’s Ransom im nächsten Frühjahr für die Meta Quest 2 und PICO 4 erscheint. Das VR-Game basiert auf der preisgekrönten Serie und lässt euch mit den großen Stars zusammenarbeiten.

Birmingham, in den 1920ern: Die Shelbys regieren das Unterweltgeschehen und ihr seid auf ihre Hilfe angewiesen. In Peaky Blinders: The King’s Ransom schlüpft ihr in die Rolle eines Kriminellen, der seit über einem Jahrzehnt vor dem Erschießungskommando flieht. In eurer Verzweiflung wendet ihr euch an Tommy (Cilian Murphy) und Arthur (Paul Anderson) Shelby. So findet ihr euch auf der Suche nach Winston Churchills Roter Box wieder, die sämtliche Namen und Locations aller britischen Geheimagenten enthält. In dieser packenden Geschichte geraten Revolver und Egos in einer entzündlichen Mischung aneinander, wodurch ein spannendes Adventure entsteht, das euch einige Stunden beschäftigen wird.

In Peaky Blinders: The King’s Ransom macht ihr Straßen von London und Birmingham unsicher, während ihr altvertraute Orte wie den Garrison Pub, Charlie’s Yard und das Wettbüro der Shelbys untersucht. In dieser authentischen Atmosphäre kommt es zu dramatischen Aufeinandertreffen, in denen gut gehütete Geheimnisse ans Tageslicht befördert werden.

Peaky Blinders: The King’s Ransom erscheint am 9. März für die Meta Quest 2 und die PICO 4. Darüber hinaus soll das Adventure zu einem bisher unbestätigten Zeitpunkt für Steam VR erscheinen.

