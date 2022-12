Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: SEGA

Der neue Trailer zu Like a Dragon: Ishin! gibt erste Einblicke in den Kampfsystem. Dieses fällt um einiges blutiger aus, als wir es sonst von RGG Studio und SEGA gewohnt sind. Darüber hinaus präsentiert er eine Vielzahl der verfügbaren Waffen und die verschiedenen Kampfstile, die ihr im Spielverlauf ausführen könnt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Wir schreiben das Kyo der 1860er-Jahre. In der von Ungerechtigkeit geplagten Stadt sinnt ein Samurai nach Rache und ändert dabei den Verlauf der Geschichte.

Als SpielerInnen schlüpft ihr in die Rolle des Sakamoto Ryoma, der aus mehreren Gründen nach Kyoto reisen muss. Zum einen hofft er dort den Mörder seines Vaters zu finden. Zum anderen muss er dort Beweise zu seiner eigenen Entlastung finden, da Sakamoto Ryoma selbst ein Mord angehangen worden ist. Indem ihr zu dieser gefährlichen Quest aufbrecht, werdet ihr dem Zeitalter der Samurai ein Ende setzen und die Zukunft Japans für immer verändern. All das erwartet euch in Like a Dragon: Ishin!

Revolverheld Schwertkämpfer Straßenkämpfer Quelle: SEGA

Der neue Combat-Trailer lässt euch am Kampfsystem von Like a Dragen: Ishin! teilhaben. So könnt ihr nicht nur euer Katana zücken oder euren Revolver laden. Auch eure Fäuste sowie einige ungewöhnlichere Waffen kommen im Spiel zum Einsatz. Somit gestaltet sich das Gameplay um einiges blutiger als bei den anderen Yakuza-Teilen.

Immerhin bei den Kampfstilen ist sich RGG Studio treu geblieben. Greift als Schwertkämpfer zur Klinge, zückt als Revolverheld eure Schusswaffe, teilt als Straßenkämpfer mit Füßen und Fäusten aus oder nutzt als Freitänzer eine Kombination aller Kampftechniken.

Freitänzer Quelle: SEGA

Like a Dragen: Ishin! erscheint am 21. Februar 2023 für PC, PlayStation und Xbox. In einer weiteren Meldung könnt ihr euch die offizielle Ankündigung ansehen.