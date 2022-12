Please enable JavaScript play-rounded-fill



Focus Entertainment und THE PARASIGHT geben im neuen Trailer zu Blacktail Einblicke in die schaurigen Wälder des slawischen Mittelalters. Lernt die geisterhaften Schrecken eurer Erinnerungen kennen.

In Blacktail schlüpft ihr in die Rolle der 16-jährigen Yaga. Als ihre Zwillingsschwester Zora auf mysteriöse Weise aus ihrem Heimatdorf verschwindet, wird Yaga der Hexerei bezichtigt und aus dem Dorf verbannt. Doch während sie sich in der düsteren Wildnis allmählich zurechtfindet, erwachen ihre Erinnerungen plötzlich zum Leben.

Yaga bleibt nichts anderes üblich, als diese Erinnerungen mit Pfeil und Bogen zu jagen. So erfahren SpielerInnen, was in der Vergangenheit mit dem Mädchen passiert ist. Einige schauderhaften Szenen hält der Trailer bereit:

Doch nicht nur die zum Leben erwachten Erinnerungen stellen eine Herausforderung dar. In den düsteren Wäldern muss sich Yaga auch gegen andere Gefahren behaupten. Indem sie Materialien sammelt, kann sie Pfeile craften und Tränke brauen, wodurch sie sich in dieser lebensfeindlichen Umgebung zur Wehr setzen kann.

So erwarten euch in Blacktail herausfordernde Minibosse, langvergessene Rezepte und die Möglichkeit mit dem Fortschrittssystem einen eigenen Spielstil zu entwickeln.

Weitere Infos zu Blacktail findet ihr in einer vorangegangen Meldung. Das düstere Action Adventure erscheint am 15. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind bereits jetzt schon auf Steam möglich.