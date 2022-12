Na Hüter, freut ihr euch schon auf die neue Destiny 2-Erweiterung Lightfall? Lange müsst ihr nicht mehr warten. Denn die finale Saison von Die Hexenkönigin hat am gestrigen Abend begonnen. Was die Saison der Seraphe euch bietet, verraten wir euch jetzt.

Destiny 2: Die Hexenkönigin ist in die finale Saison gestartet. Die Saison der Seraphe hält neue saisonale Aktivitäten, wöchentliche Missionen, einen neuen Dungeon, PvP-Updates und eine neue Exotische Waffe bereit.

Durch die Kooperation mit Ubisoft können sich Hüter außerdem Ornamente zulegen, um sich als Assassinen verkleiden zu können. Zu guter Letzt kehren außerdem die jährlichen Events Der Anbruch und Triumphmomente zurück, die euch auf die Feiertagssaison einstimmen.

Aktivitäten in Saison der Seraphe

In dieser Saison von Destiny 2 geht es um die komplizierte Geschichte der Familie Bray und ihre Beziehung zu dem Kriegsgeist Rasputin, auf den es Xivu Arath abgesehen hat. Hüter müssen die BrayTech-Anlagen in den Raub-Schlachtfeldern infiltrieren und an wöchentlichen Missionen teilnehmen, um den Kriegsgeist wiederherzustellen.

Wer die Deluxe Edition oder den Dungeon-Key von Die Hexenkönigin besitzt, kann darüber hinaus auf einen exklusiven Dungeon zugreifen.

Destiny 2 bietet in der Saison der Seraphe einie Schmelztiegel-Updates. Hier eine Übersicht:

Aktualisierung der Schmelztiegel-Playlist-Struktur zur Optimierung der Schmelztiegel-Angebote

Ruhm wird durch eine neue Rangliste ersetzt: die Kompetitiv-Division – eine 3v3-Rangliste mit sieben Divisionen.

Hinzufügung des Schmelztiegel-Siegels „Ruhmreich“ und Ersetzung des Ungebrochen-Siegels

Lord Shaxx fokussiert jetzt Engramme, um mehr Möglichkeiten zu geben, sich den Schmelztiegel-Prämien zu widmen.

In den Prüfungen von Osiris wird eine Handfeuerwaffe ein Maschinengewehr hinzugefügt.

Neuer Zonenkontrolle-Modus Festung im Eisenbanner

Überarbeitete Eisenbanner-Rüstungssets aus König der Besessenen

Werdet zum Assassinen

Wagt den Sprung, wenn Destiny 2 in Zusammenarbeit mit Ubisoft neue Ornamente mit Assassinen-Design für jede Klasse und brandneue Gegenstände im Everversum veröffentlicht. Diejenigen, die das System im Stealth-Stil erkunden wollen, können sich von den Looks von Eivor (Titan), Kassandra (Jäger) und Altaïr (Warlock) in Destiny 2 inspirieren lassen. Zusätzlich zu den Rüstungsornamenten gibt es für Hüter auch eine neue Geist-Hülle, einen Sparrow, ein Schiff und den Finisher „Im Ärmel“.

Auch in Ubisofts neuestem Release wird es Destiny 2-Kosmetik für Eivor geben. SpielerInnen können ein Großschwert benutzen, das vom legendären Gjallarhorn-Raketenwerfer inspiriert ist, Rüstung im Stil von Shaxx und dem 14. Heiligen tragen und vieles mehr.

Verschiedene Festivitäten in Destiny 2

Ab heute und bis zum Start von Lightfall am 28. Februar 2023 können Hüter die Triumphmomente-Herausforderungen abschließen, um in Destiny 2 das Jahr 5 zu feiern. SpielerInnen können mit dem Abschluss des Siegels das Triumphmomente-Shirt in den Bungie-Prämien zum Kauf freischalten.

Der Anbruch ist am Dienstag, den 13. Dezember wieder da, wenn Eva Levante zum Turm zurückkehrt, um mit Hütern die Festtage zu feiern und köstliche Leckereien aus fragwürdigen Zutaten zu backen. Dieses Jahr gibt es ein neues Impulsgewehr, einen Titel, neue Rezepte und mehr. Bis zum 2. Januar müssen Spieler:innen Zutaten sammeln, köstliche Leckereien backen und sie an Charaktere im ganzen System verteilen, während sie ihre Event-Karte aktualisieren, um daraufhin festliche Kosmetik zu erhalten.

Mit dieser Saison neigt sich die ganzjährige Erweiterung Die Hexenkönigin von Destiny 2 ihrem Ende entgegen. Was Lightfall für euch bereit hält, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.