Neben verschiedenen Weltpremieren und bombastischen Neuankündigungen freuten sich Fans über eine Meldung besonders: Die offizielle Ankündigung von Death Stranding 2. Kojima Productions enthüllte die Fortsetzung des dramatischen Adventures mit einem vierminütigen Trailer.

Im Trailer von Death Stranding 2 treffen wir auf einige bekannte Gesichter. Zu Beginn des Clips flieht Fragile (Léa Seydoux) mit ihrem Baby vor einem unbekannten Feind. Doch bei ihrer Flucht werden sie angegriffen. Während Fragile schwer verletzt lediglich in Ohnmacht fällt, scheint ihr Baby diesen Angriff nicht zu überleben.

Ab der zweiten Hälfte des Trailers kehren auch Norman Reedus als Protagonist Sam und Troy Baker als Antagonist Higgs Monaghan zurück auf die Bildfläche.

Wie nicht anders zu erwarten, wirft der Trailer von Death Stranding 2 eine Menge Fragen auf, die wohl fürs Erste unbeantwortet bleiben müssen. Zum Ende des Videos werden wir außerdem mit einer zusätzlichen Frage konfrontiert, die wie folgt lautet: Should we have connected? (Hätten wir uns verbinden sollen?) Wahrscheinlich wäre natürlich, dass sich diese Frage auf BB-28 aka. Lou bezieht.

Folgendes wissen wir immerhin bereits über Death Stranding 2: Das Game wird mit der Decima Engine von Guerrilla entwickelt und soll exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. In einem Interview spricht The Game Awards Veranstalter Geoff Keighley kurz mit Hideo Kojima über das Game. Dieser hält sich allerdings – ganz seinem Charme entsprechend – bewusst vage und in Mysterien gehüllt. Weitere Infos zu den gestrigen The Game Awards findet ihr in unseren Meldungen für Final Fantasy XVI und Star Wars Jedi: Survivor.