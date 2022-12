Please enable JavaScript play-rounded-fill



Focus Entertainment und Mundfish Entertainment präsentieren einen neuen Trailer zu dem kommenden Shooter Atomic Heart. Wer je Zweifel an der Genrebezeichnung hatte, kann diese nun geflissentlich begraben.

Schießwut, Blut, Explosionen und Speed Metal – so präsentiert sich Atomic Heart in seinem neusten Trailer. Dieser ist während der diesjährigen The Game Awards enthüllt worden. Der knapp einminütige Clip versetzt Zuschauerinnen direkt ins spannungsgeladene Szenario des Titels und gibt uns eine Kostprobe von dem, was uns im Februar erwartet. Neben den verschiedenen mechanischen Gegnern können wir auch einige menschliche NPCs entdecken. Andere, besonders schaurige Feinde, lassen in uns die Frage auf kommen, was uns abseits der bedrohlichen Maschinerie noch erwartet. Doch am besten werft ihr selbst einen Blick auf das Video:

Atomic Heart entführt SpielerInnen in eine alternative UdSSR der 1950er Jahre, in der die Versklavung von Robotern Realität geworden ist. Das vermeintlich harmonische Leben wird durch eine Rebellion der Roboter gestört. Jetzt liegt es an Agent Major P-3 die blutrünstigen Maschinen und andere fehlgeschlagene Experimente aufzuhalten.

Indem ihr euren Kampfstil an die verschiedenen Robotervarianten anpasst, eure Umgebung nutzt und eure Skills und Ressourcen kombiniert, indem ihr eure Ausrüstung verbessert, habt ihr eine Chance gegen die Gefahr. Weitere Infos zum Setting haben wir hier für euch.

Mundfish Games

Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für PC, PlayStation und Xbox. Wenn ihr vorbestellen möchtet, könnt ihr dies auf der offiziellen Website tun. Weitere Informationen zum Setting haben wir in der Übersicht für euch. Mehr Action erwartet euch außerdem im neuen Trailer zu Diablo IV.