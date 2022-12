Please enable JavaScript play-rounded-fill



Wozu starke Familienbande in der Lage sind, zeigt das Action-RPG Children of Morta. Vor zwei Jahren veröffentlichte Entwickler Dead Mage den DLC Paws and Claws, dessen Einnahmen zu 100% in wohltätige Zwecke flossen. Wie Publisher 11 bit studios jetzt bekannt gibt, wurden so über 300.000 Dollar gesammelt.

Die Humane Society International tritt auf der gesamten Welt für bessere Lebensbedingungen von Tieren ein. Um die Organisation bei diesem gewaltigen Vorhaben zu unterstützen, haben Dead Mage und 11 bit studios im August 2020 den DLC Paws and Claws des Action-RPGs Children of Morta veröffentlicht. Die Einnahmen dieses DLCs kommen gänzlich der Tierschutzorganisation zu Gute. So konnten bis heute über 300.000 Dollar gesammelt werden. Auch in Zukunft möchten Entwickler und Publisher die HSI auf diesem Wege unterstützen, um so einen Beitrag zum weltweiten Tierwohl zu leisten.

In Children of Morta erleben SpielerInnen die Geschichte der Bergsons. Dabei handelt es sich um eine Familie, die gänzlich aus Helden besteht. Nur mit vereinten Kräften können die Familienmitglieder die unerbittliche Verderbnis aus ihrer Heimat vertreiben. Bei diesem Vorhaben spielen auch die Haustiere der Bergsons eine wichtige Rolle.

Der DLC Paws and Claws greift diesen Aspekt auf und erweitert das Zuhause der Bergsons um ein Tierheim. Die Familienmitglieder können mit den neuen tierischen Begleitern interagieren, indem sie diese füttern und versorgen. Außerdem erhalten die Helden Boosts, die bei der Erkundung von Dungeons nützlich sind.

Der gute Wille von 11 bit studios reicht noch über die fantastische Welt von Children of Morta hinaus. Durch Titel wie This War of Mine sammelt der Publisher außerdem Spenden für die Ukraine. So hat das polnische Studio bereits im Frühjahr über 850.000 Dollar gesammelt.