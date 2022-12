Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Auch Bethesda kommt kurz vor den Feiertagen in Weihnachtsstimmung und beschert der Community verschiedene Rabatte in The Elder Scrolls Online. Dazu gehören nicht nur Reduzierungen auf die Erweiterung High Isle. Auch Kronen-Pakete werden reduziert angeboten.

Wer die Zeit der Weihnachtsfeiertage mit Zocken verbringen möchte, sollte bei den Angeboten von The Elder Scrolls Online zuschlagen. Bethesda verteilt zum Fest der Liebe verschiedene Preisreduzierungen auf unterschiedliche Produkte. So könnt ihr euch das Vermöchtnis der Bretonen Kapitel High Isle mit einem Rabatt von bis zu 67% sichern. Dieses Angebot gilt nicht nur für die Standard Edition des Kapitels, auch Collection, Collection CE, Upgrade und Collector’s Edition Upgrade sind vergünstigt zu haben.

Wer erst Schritte in TESO wagen möchte, kann sich außerdem die Standard Edition mit einem Rabatt von bis zu 70% anschaffen.

Firesong: Das finale Kapitel von Vermächtnis der Bretonen

Auch Kronen-Pakete werden bei The Elder Scrolls Online zu reduzierten Preisen angeboten. Hier eine Preisübersicht zu euren Einsparungen:

21.000 – bis zu 40 % günstiger

14.000 – bis zu 35 % günstiger

5.500 – bis zu 30 % günstiger

3.000 – bis zu 25 % günstiger

1.500 – bis zu 20 % günstiger

Wer mit einer Xbox zockt, kann sich die verschiedenen Angebote noch bis zum 2. Januar sichern. PlayStation-Gamer haben sogar bis zum 5. Januar Zeit. Sowohl im The Elder Scrolls Online-Shop als auch auf Steam stehen euch die reduzierten Preise bis zum 4. Januar zur Verfügung. Weitere Details zu den Rabatten erhaltet ihr im offiziellen Blogeintrag.

In einer weiteren Meldung liefern wir euch mehr Informationen zu dem finalen Kapitel von Vermächtnis der Bretonen.