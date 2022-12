Please enable JavaScript play-rounded-fill



Ab Mitte Januar startet The Last of Us hierzulande endlich auf Sky und WOW. Nun wurden weitere Details über das generelle Setting und die erste Episode veröffentlicht.

Beide Teile von The Last of Us zeichnen sich vor allem durch ihre exzessive Gewaltdarstellung aus. Doch wie Naughty Dog Co-Präsident Neil Druckman erklärt, wird es diese brutale Zurschaustellung von Gewalt in der Serie nicht geben. Diese Entscheidung begründet ihr laut SFX wie folgt:

Wir brauchen ein gewisses Maß an Action oder Gewalt, das wir für die Mechanik nutzen können, damit man sich mit Joel verbindet und in einen Flow-Zustand gerät. Dann hätte man wirklich das Gefühl, mit diesem Avatar auf dem Bildschirm verbunden zu sein und die Welt durch seine Augen zu sehen.

Aber das gibt es nicht in einem passiven Medium. Eines der Dinge, die ich von [Co-Schöpfer Craig Mazin] und HBO schon sehr früh gerne gehört habe, war: „Lasst uns die ganze Gewalt herausnehmen, bis auf das Allerwichtigste. Dadurch konnte die Gewalt noch mehr Wirkung entfalten als im Spiel, denn wenn man die Bedrohung weiterhin zeigt und die Reaktion der Menschen auf eine Bedrohung sieht, macht das die Sache noch beängstigender. Und wenn wir die Infizierten und die Clicker enthüllen, sieht man, was die Menschheit zu Fall gebracht hat und warum alle so verängstigt sind.

Der Pilot wird länger als gewohnt

Neben den Informationen zur Gewaltdarstellung ließen sich auch Rückschlüsse auf die Länge der ersten Episode von The Last of Us schließen. Laut dem Sendeplan wird sie eine Länge von 85 Minuten besitzen, womit sie etwas länger als eine gewöhnliche HBO-Serienepisode ausfällt. Anscheinend wollen die Macher so wichtige Ereignisse ins Rollen bringen und ein Fundament für die kommenden Episoden legen.

Ab dem 16. Januar 2023 könnt ihr die aus neun Episoden bestehende Serie auf Sky und WOW streamen. In den Hauptrollen werden Pedro Pascal (The Mandalorian, Game of Thrones) als Joel und Bella Ramsey (Game of Thrones) als Ellie zu sehen sein. Beachtet bitte, dass die Episoden wöchentlich ausgestrahlt werden. Mehr zu The Last of Us haben wir in der folgenden Meldung für euch.