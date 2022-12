Please enable JavaScript play-rounded-fill



In einem kurzen Video richtet sich Franchise Director Tymon Smektala an die Community und spricht über die weiteren Pläne von Dying Light 2: Stay Human. Auch der Termin für einen neuen Showcase steht bereits fest.

Ein erfolgreiches Jahr geht für Dying Light 2: Stay Human zu Ende! Wie der Rückblick auf Steam zeigt, gehört der brutale Horrortitel zu einem der beliebtesten Spielen des Jahres. Wie Techland bereits im Vorfeld angekündigt hatte, wird der Spielspaß auch noch eine ganze Weile anhalten. Dies bestätigte auch Franchise Director Tymon Smektala in einem kurzen Video. Nachdem bereits in diesem Jahr 10 Updates erschienen sind, soll es auch 2023 so weitergehen.

Auch wenn Smektala nicht groß ins Detail gehen wollte, nennt er doch einige Features. So soll das Gameplay bei Nacht noch gruseliger werden. Auch die Kämpfe sollen in Zukunft noch brutaler ausfallen. Um dies möglich zu machen, werden zum einen neue Gegnertypen eingeführt werden. Zum anderen erhalten SpielerInnen neue Waffen, um sich gegen die neuen Feinde zur Wehr setzen zu können. Auch das Speichersystem sowie der Koop-Modus sollen eine Auffrischung erhalten.

Ein großes Highlight in Dying Light 2: Stay Human soll außerdem ein neuer Story-DLC werden, der weitere Neuerungen einführen soll. Was dieser genau beinhaltet, wollte Smektala jedoch nicht verrate. Immerhin gab er bekannt, dass wir zum einjährigen Jubiläum des Games weitere Infos erfahren werden. Freut euch also auf den 4. Februar 2023!

