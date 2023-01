Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Die SynchronsprecherInnen von Colt und Juliana sprachen über ihre Rollen in dem beliebten Shooter Deathloop. Dabei deutete Jason Kelley (Colt) an, dass eventuell ein Nachfolger in Arbeit sei.

Seit einem Jahr ist Deathloop mittlerweile für PlayStation 5 und PC erhältlich. Im Herbst diesen Jahres folgte der Release auf den Xbox Series X|S. Was erstmal nach einer ganz normalen Meldung klingt, ist mittlerweile Teil eines echten Firmenstatements.

Anfang letzten Jahres kaufte Microsoft nämlich Bethesda auf, zu dem auch das Entwicklerstudio Arkane Lyon gehört. Damit befindet sich der Zeischleifenshooter nun offiziell in Besitz von Microsoft. Was das wohl für die Zukunft eines Franchise bedeuten könnte?

Da Deathloop wunderbar als alleinstehender Titel funktioniert, wäre die oben gestellte Frage eigentlich nicht von Bedeutung. Doch eine kürzlich getätigte Aussage des Colt-Synchronsprechers Jason Kelley sorgt nun für neuen Diskussionsstoff. In einem Videointerview sprach er gemeinsam mit seiner Kollegin Ozioma Akagha (Juliana) über ihre Arbeit, wobei sie auch nach ihren Codenamen gefragt worden sind, mit denen die beiden ursprünglich beauftragt worden sind.

Kelley erklärte, dass man diese Codenamen nicht nennen dürfe, da die beiden noch immer unter diesen Codenamen für Arkane arbeiten würden. Kurz darauf bemerkte er, dass er diese Aussage wohl besser nicht hätte tätigen dürfen. Ozioma Akagha kommentierte diesen möglichen Spoiler lediglich damit, dass sie wie Tom Holland sei und ständig alle Geheimnisse ausplaudern würde. Deshalb erzähle man ihr keine Neuigkeiten.

Ob nun ein DLC oder ein Nachfolger von Deathloop geplant ist oder die EntwicklerInnen mit Jason Kelley doch an einem völlig anderen Projekt arbeiten, wissen wir nicht. Das kann uns nur die Zukunft sagen. Mehr zum Shooter findet ihr in der Übersicht.