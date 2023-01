Please enable JavaScript play-rounded-fill



PlayStation CEO Jim Ryan erklärte heute während der CES 2023, dass die PlayStation 5 einen neuen Verkaufsmeilenstein erreicht habe. Der Mangel der heißbegehrten Konsole sei somit beinah beendet.

Seit über zwei Jahren ist die PlayStation 5 nun auf dem Markt; und noch immer ist es kein Leichtes einfach so an die heißbegehrte Konsole ranzukommen. Das soll sich allerdings laut PlayStation CEO Jim Ryan allmählich ändern.

So erklärte er während eines Auftritts bei der diesjährigen CES, dass der Dezember 2022 der bisher verkaufsstärkste Monat für die Konsole gewesen sei. Damit seien die weltweiten Verkaufszahlen auf über 30 Millionen angestiegen. Außerdem erklärte er:

Wir wissen die Unterstützung und die Geduld der PlayStation-Community wirklich zu schätzen, da wir in den letzten zwei Jahren eine beispiellose Nachfrage inmitten globaler Herausforderungen bewältigt haben“, sagte Ryan auf der Bühne während der Sony-Konferenz. „Gegen Ende des letzten Jahres hat sich das PS5-Angebot verbessert, und ich freue mich, mitteilen zu können, dass der Dezember der bisher größte Verkaufsmonat für die PS5-Konsole war und wir nun weltweit mehr als 30 Millionen Einheiten an die Verbraucher verkauft haben. Jeder, der eine PS5 haben möchte, sollte es von nun an viel leichter haben, sie im Handel zu finden.

PlayStation 5

Ob der PlayStation 5-Mangel damit wirklich beendet ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Ein Blick auf Amazon stimmt uns leider weniger zuversichtlich, da aktuell nur überteuerte Konsolen und Bundles von Drittanbietern zum Verkauf angeboten werden. Im Rahmen der CES 2023 hat Sony auch die Projekt Leonardo vorgestellt, zu dem wir euch mehr im folgenden Beitrag berichten.