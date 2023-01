Please enable JavaScript play-rounded-fill



In nicht mal mehr zwei Wochen erscheint HBO-Serie The Last of Us hierzulande auf Sky und WOW. Sollte die Serie ein Erfolg werden, haben Creator Neil Druckmann und Showorruner Craig Mazin bereits einen Plan für die nächste Staffel.

Wie viele andere Game auch freuen wir uns schon auf den nahenden Serienstart von The Last of Us. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprechen Neil Druckmann und Craig Mazin über die Produktion der Serie. Dabei deuteten sie bereits an, dass es auch Pläne für eine nächste Staffel gäbe. Diese soll die heiß diskutierte Fortsetzung TLoU: Part II abdecken. Auch wenn der Titel von KritikerInnen viel Lob erhalten hatte, war die Community doch sehr gespalten. Viele waren so unzufrieden mit den Entwicklungen in Part II, dass Creator Neil Druckmann sogar Todesdrohungen erhalten hatte.

Pedro Pascal & Bella Ramsey im Interview mit The Hollywood Reporter

Bisher scheinen Fans sich auf die Veröffentlichung von The Last of Us zu freuen. Das liegt nicht zuletzt an den beiden HauptdarstellerInnen Pedro Pascal und Bella Ramsey. Beide hatten bereits durch ihre Auftritte in der HBO-Serie Game of Thrones die Herzen der Fans erobert. Darüber hinaus begeistert Pascal mit seiner Darstellung als Mandalorianer in der gleichnamigen Star Wars-Serie.

The Last of Us erscheint am 15. Januar auf SKY und WOW. Weitere Infos zur Serie haben wir in der folgenden Meldung für euch.