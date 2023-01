Please enable JavaScript play-rounded-fill



Mit einem neuen Trailer zu Deliver Us Mars stimmen uns Keoken Interactive und Frontier Foundry auf den Launch ein. Dieser zeigt uns neben verschieden Locations auf Figuren, mit denen wir es im Spiel zu tun haben werden.

Bei Deliver Us Mars handelt es sich um ein atmosphärisches Sci-Fi-Abenteuer, das die Geschichte des gefeierten Vorgängers Deliver Us The Moon fortsetzt.

Zehn Jahre nach den Ereignissen im vorherigen Teil befindet sich die Menschheit näher am Aussterben als jemals zuvor. Die Arche-Kolonieschiffe sind von den mysteriösen Outward gestohlen worden. Deshalb entscheidet sich die von der Erde stammende Astronautin Kathy Johanson zusammen mit der Crew der Zephyr zu einer letzten Mission aufzubrechen.

In Deliver Us Mars reist ihr in der Zephyr von der Erde zum Mars, wo ihr euch mit dem rauen Gegebenheiten auf der Planetenoberfläche auseinandersetzen müsst. Ihr müsst sowohl Hirn- als auch Muskelmasse einsetzen, um euch an diesem rauen Ort behaupten zu können und die Geheimnisse der Onward ans Tageslicht zu bringen.

Um ein wahres Sci-Fi-Spektakel präsentieren zu können, arbeitet Deliver Us Mars nicht nur mit einem atmosphärischen Soundtrack des preisgekrönten Komponisten Sander Van Zanten. Auch Motion Capturing-Effekte und Raytracing kommen zum Einsatz, um euch spannungsgeladenes Adventure zu präsentieren, das nicht von dieser Welt ist.

Deliver Us Mars serscheint am 2. Februar für PC (Epic, Steam), PlayStation und Xbox. Weitere Weltraum-Abenteuer halten wir mit unserer Meldung zu Star Wars Jedi: Survivor für euch bereit.