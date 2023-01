Please enable JavaScript play-rounded-fill



In Lies of P vereint Neowiz eine recht verstörende Geschichte mit einer noch verstörenderen Souls-like Welt. In einem neuen Gameplay-Trailer werden wir nochmals ZeugInnen von diesem actionreichen Setting.

Der Mechanoid Pinocchio sucht in der vom Wahnsinn geplagten Stadt Krat nach seinem Schöpfer Geppetto. Doch darf er in dieser Stadt niemandem vertrauen. Kein Problem für Pinocchio, schließlich muss er jeden anlügen, damit er ein richtiger Mensch werden kann.

Doch die Suche nach Geppetto gestaltet sich für Pinocchio als äußerst schwierig. Schließlich haben es zahlreiche Feinde (menschlich und mechanoid) auf den Protagonisten abgesehen. Wie actionreich sich die Kämpfe gestalten, zeigt das neue Gameplay-Video von Lies of P. Dieses wurde mit Hilfe einer AMD Radeon RX 7900 XTX aufgenommen, sodass ihr die Kampfszenen im schärfster 8K-Grafik erleben könnt.

Leider steht noch nicht fest, wann Lies of P erscheinen soll. Laut Steam soll das Souls-like-RPG noch im Laufe diesen Jahres erscheinen. Wenn Neowiz einen konkreten Termin veröffentlicht, geben wir es euch bekannt. Weitere Informationen findet ihr in der Übersicht.