Das südkoreanische Entwicklerstudio Neowiz hat am Wochenende einen neuen Trailer zu Lies of P enthüllt. Dieser zeigt uns nicht nur beeindruckende Cutscenes, sondern hält auch actionreiches Gameplay-Material für uns bereit.

Wer mit der Buchvorlage kennt, weiß wie düster die Geschichte um Pinocchio ist. Doch wie der neuste Trailer zu Lies of P zeigt, scheint Neowiz auf die Videospieladaption noch eine Schippe draufzulegen.

Der Mechanoid Pinocchio macht sich auf die Suche nach seinem Schöpfer Geppetto, der sich laut einem mysteriösen Brief in der Stadt Krat aufhalten soll. Diese ist allerdings von Wahnsinn und Blutdurst geplagt.

Um hier zu überleben, muss Pinocchio nicht nur jeden anlügen. Er muss sich auch gegen zahlreiche Gegner zur Wehr setzen. Hierzu zeigt der neuste Gameplay-Trailer verschiedene Fight-Sequenzen.

So wird deutlich, dass der Combat von Lies of P vor allem aufs Ausweichen und punktgenaues Timing beim Angreifen zielt. Dies kennen bereits erfahren Gamer auch von anderen Soulslike-Titel wie zum Beispiel Bloodbourne.

Hinzu kommen die verschiedenen Ausrüstungsmöglichkeiten, die SpielerInnen im weiteren Verlauf der Handlung an Pinocchio vornehmen können. Im Trailer zeigen sich bereits ein Greifarm, ein flammendes Schwert und ein Bohrer.

Lies of P soll im Laufe des nächsten Jahres für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. Weiteres Gameplay-Material zu dem düsteren Game erwartet euch in der folgenden Meldung. Auf Twitter könnt ihr euch weitere Artwork zum Spiel ansehen.