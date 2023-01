Please enable JavaScript play-rounded-fill



Like a Dragon: Ishin! erscheint bereits im nächsten Monat. Jetzt zeigen SEGA und RGG Studio einen neuen Trailer, der das actiongeladene Game von seiner friedlichen Seite präsentiert. Gerade im Kontext des brutalen Combat-Settings wirkt das friedliche Landleben fast komisch.

Die Yakuza- bzw Like a Dragon-Reihe zeichnet sich nicht nur durch die spannende Story und den actionreichen Combat aus. Auch zum Schmunzeln anregende Mini-Games gehören dazu. Diesen Trend setzt RGG Studio auch in Like a Dragon: Ishin! fort. Doch können wir natürlich hier schlecht an Tanzwettbewerben von Schulmädchen teilnehmen. Stattdessen hat man sich auf „die simplen Dinge des Lebens“ fokussiert und präsentiert Minispiele in Form von landwirtschaftlicher Arbeit und Kochaktivitäten. Außerdem könnt ihr euch um streunende Hunde und Katzen kümmern.

Ich kann auch jeden Fall nicht anders, als über diese sanfte Musik und die Kampfgeräusche beim Frühlingszwiebelschneiden zu schmunzeln.

In Like a Dragon: Ishin! spielt im Kyoto des Jahres 1860. Ihr verfolgt die Geschichte von Sakamoto Ryoma (alias Kiryu Kazuma). Der Protagonist befindet sich in einer misslichen Lage, da er nicht nur den Mörder seines Vaters finden muss. Ihm selbst wird ein Verbrechen angelastet, weshalb er seine Unschuld beweisen und seine Ehre wiederherstellen muss.

So finden sich SpielerInnen nicht nur in einer spannenden Storyline wieder, sondern erleben auch ungewöhnlich brutale Kämpfe. Hinzu kommen vier neue Kampfstile, die auf Fern- und Nahkampfwaffen ausgelegt sind. Dazu erzählen wir euch mehr in der folgenden Meldung.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar für PC, PlayStation und Xbox. Wenn ihr die anderen Titel der Yakuza-Reihe zocken möchtet, schaut doch im SEGA-Sale auf Steam vorbei. Dort hagelt es gerade ordentlich Rabatte.