Der Release-Countdown von Hogwarts Legacy geht allmählich in die heiße Phase. Nachdem Warner Bros. erst kürzlich einen neuen Trailer veröffentlicht hatte, folgte bereits am gestrigen Abend ein neuer Clip. Hierbei handelt es sich um ein weiteres Video, das uns die Atmosphäre auf dem Schulgelände näher bringt.

In der Vergangenheit haben Warner Bros. Games und Avalanche Software nicht nur spannende Trailer zu Hogwarts Legacy veröffentlicht. Mit hübschen, atmosphärischen Clips wurden Fans auf das Schulgelände entführt und durften eine Prise magische Schulluft schnuppern. Bisher konnten wir schon einen magischen Rundweg an einem Herbstmorgen unternehmen und an den prasselnden Kaminfeuern der vier Hausräume entspannen. Jetzt lädt uns ein neuer Clip zu einem Spaziergang in der winterlichen, nachmittäglichen Sonne ein.

Im letzten „richtigen“ Trailer zu Hogwarts Legacy begleiteten wir eine Eule dabei, wie sie den Einladungsbrief zum Lernen an der magischen Schule an unseren individuell gestaltbare Protagonistin zugestellt hat. Der Trailer ist mittlerweile in deutscher Sprache verfügbar. Diesen findet ihr sowohl in der folgenden Meldung, in der wir den Trailer auch analysieren, als auch weiter oben im Beitrag.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die weiteren Release-Termine könnt ihr euch in unserer Release-Liste ansehen. Wer noch vorbestellen möchte, kann dies auf der offiziellen Website tun.