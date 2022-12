Please enable JavaScript play-rounded-fill



Anscheinend lassen sich auch Avalanche Software und Warner Bros. Games von den kommenden Feiertagen anstecken. Denn Entwickler und Publisher haben vier neue Videos zu Hogwarts Legacy veröffentlicht. Diese zeigen die Kamine der vier Gemeinschaftsräume.

Die bisher gezeigten Videos zu Hogwarts Legacy hielten nicht nur spannende Einblicke in Gameplay-Mechaniken bereit. Manche, wie das Musikvideo oder der ASMR-Trailer luden einfach nur zum Entspannen und Träumen ein. Auch die neusten vier Videos lassen sich in diese Kategorie einordnen.

In einem vorangegangenen Video durften wir bereits die Gemeinschaftsräume von Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin kennenlernen. Bei der Gestaltungen der Räume hielten sich die EntwicklerInnen nicht nur an die Bücher, sie versuchten auch die wesentlichen Essenzen der vier Häuser einzufangen.

Diese besonderen Features kommen auch in den kürzlich veröffentlichten Clips zum Vorschein. In diesen setzen wir uns an die Feuerstellen der jeweiligen Gemeinschaftsräume und lauschen dazu passender Musik. Ob wir mysteriösen Klängen im düsteren Slytherin Gemeinschaftsraum lauschen oder die leichten Melodien in den luftigen Höhen des Ravenclaw Gemeinschaftsraumes in uns aufnehmen… Die Szenerien laden einfach zum Träumen auf die kommenden Abenteuer in Hogwarts Legacy ein.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für PC, PS5 und Xbox Series X|S. Am 4. April startet das magische Adventure auf PS4 und Xbox One, während Gamer an der Nintendo Switch sich noch bis zum 25. Juli gedulden müssen. Darüber hinaus luden Entwickler und Publisher einigen Unmut auf sich, als sich die Monetarisierungsstrategien des Games ersichtlich wurden. So profitieren nicht nur PlayStation-Gamer von einer exklusiven Edition. Auch Amazon verkauft eine exklusive Standard Edition, bei der KäuferInnen den Astronomenhut erhalten.

Ein Grund für diese Exklusivangebote könnte sein, dass der Entwicklungsprozess für Hogwarts Legacy sehr viel länger und damit kostspieliger ausfiel als geplant. Um mögliche Finanzlöcher zu stopfen, müssen nun Exklusivrechte an investitionsfreudige Unternehmen getätigt werden.