Avalanche Software und Warner Bros. Games präsentieren einen neuen Trailer zu Hogwarts Legacy. Dieser hält nicht nur neues Gameplay-Material bereit. Er zeigt auch das talentierte Ensemble, das unsere Ohren mit magischen Klängen verzaubert.

Die bezaubernden Klänge von Overture to the Unwritten stammen von lokalen MusikerInnen aus Avalanche Softwares Heimatstaat Utah. Dazu gehören Chor- und Orchestermitglieder der University of Utah, der BYU und des Salt Lake Symphony Orchestra sowie andere renommierten KünstlerInnen.

Das Video zeigt die Originalkomposition der Komponisten Chuck E. Myers „Sea“, J. Scott Rakozy und Peter Murray, die von einem 54-köpfigen Orchester unter der Leitung von Nathan Hofheins gespielt wird.

Während die MusikerInnen die magischen Melodien performen, sind im Hintergrund neue Gameplay-Szenen aus Hogwarts Legacy zu sehen. Diese stimmen uns in Kombination mit der Darstellung der KünstlerInnen auf den kommenden Release des zauberhaften Adventures ein. Overture to the Unwritten lässt sich ab sofort über all streamen, während der gesamte Soundtrack des Spiels ab Release-Tag erhältlich sein wird.

Darüber hinaus informiert Warner Bros. Games, dass Stücke aus dem Spiel auf einem zweiten Album Hogwarts Legacy (Study Themes From the Original Video Game Soundtrack) erscheinen werden. Wie der Titel verrät, lädt diese Komposition nicht nur zum Entspannen, sondern auch zum konzentrierten Arbeiten ein. Wer mehr magische Entspannung möchte, kann sich den ASMR-Trailer ansehen.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PC, PlayStation und Xbox. Das Release-Datum für die Switch ist noch immer nicht bekannt.