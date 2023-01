Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Am gestrigen Nachmittag hatte er sich selbst angekündigt, kurz darauf folgte die Enthüllung. Der neue DLC zu Marvel’s Midnight Suns präsentiert den urkomischen Deadpool zusammen mit vielen neuen Features.

Deadpool zeichnet sich nicht nur durch seine Kampfskills und seine rasante Regenerationsfähigkeit aus. Er besitzt auch einen ziemlich düsteren, auf Metaebene funktionierenden Humor.

Dieses Spaßpaket des Wahnsinns präsentiert sich in dem neuen DLC-Trailer von Marvel’s Midnight Suns unter dem Namen The Good, The Bad and The Undead. Daher spendiert euch Firaxis ein neues Set Spielkarten, welche die Fähigkeiten von Deadpool abbilden. Hinzu kommen neue kosmetische Gegenstände und ein Upgrade für die Abtei.

Natürlich bietet der Marvel’s Midnight Suns DLC auch eine neue Gegnerin, die bei der Beschwörung von Untoten angeteasert wird. Auf ihrer Brust prangt das Symbol von Hydra. Leider können wir nicht eindeutig zuordnen, wer sie darstellen soll. (Meldet euch dazu gern in den Sozialen Medien!) Wir vermuten, dass es Agatha Harkness ist, die von Hydra wiedererweckt und korrumpiert worden ist.

Wir sind schon gespannt darauf, wie man diesen Handlungsstrang in die bestehende Storyline einbauen wird.

Screenshot aus dem Trailer

Dieser erste DLC von Marvel’s Midnight Suns erscheint am 26. Januar auf allen verfügbaren Plattformen. Wer den Seasonpass besitzt, kann sogar kostenlos darauf zugreifen. Schaut euch in der folgenden Meldung nochmal den Ankündigungsteaser an.