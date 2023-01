Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Good Shepherd Entertainment

Wer kein Fan von den buntgesichtigen Zirkusartisten ist, sollte lieber den Artikel lieber überspringen. An alle anderen: Herzlich willkommen zu einer neuen Meldung zu Killer Klowns from Outer Space: The Game! In einem neuen Trailer lernt ihr die Klowns besser kennen.

Bei Killer Klowns from Outer Space: The Game handelt es sich um einen abstrusen Mix aus Horror und Comedy, den ihr im Rahmen eines 3v7-PvPvE-Settings erleben könnt. Euch erwarten Erkundung, strategisches Teamplay und Combat-Situationen, welche die das Genre der asymmetrischen Multiplayer um neue Perspektiven bereichern sollen.

Um euch einen Eindruck davon zu vermitteln, stellt Publisher Good Shepherd Entertainment in einem neuen Trailer die Killer Klowns vor.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Good Shepherd Entertainment

Die namensgebenden Killer Klowns from Outer Space könnt ihr in fünf unterschiedlichen Klassen spielen: Trapster, Tank, Fighter, Scout und Tracker. Jede Klasse besitzt eigene Waffen sowie Fähigkeiten, wodurch ein einzigartiger Spielstil zustande kommt.

Der Trailer zeigt euch die unterschiedlichen Klassen und die dazugehörigen Waffen. So sind Trapster und Tracker mit einer einer Art Blaster ausgestattet, während der Scout einen roten Hammer schwingt. Der Fighter zückt seine Boxhandschuhe und der Tank nutzt einen am Arm befestigten, Hand ersetzenden Bohrer.

Killer Klowns from Outer Space erscheint im Laufe diesen Jahres für PC, PlayStation und Xbox. Ihr könnt das wahnwitzige Game bereits auf Steam eurer Wunschliste hinzufügen. Weitere Infos zum Game findet ihr in der folgenden Meldung.