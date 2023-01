Please enable JavaScript play-rounded-fill



Illumination hat in der heutigen Nacht einen neuen Trailer zu Der Super Mario Bros. Film veröffentlicht. Darin sehen wir unseren rot gekleideten Klempner im Kampf gegen Donkey Kong.

Eigentlich sollte Der Super Mario Bros. Film Ende März in den Kinos erscheinen. Doch vor Kurzem musste Illumination die Verschiebung des Films bekannt geben. Das Warten versüßt und das Unternehmen mit einem neuen, kurzen Trailer. In diesem sehen wir Mario in einem Kampf mit Donkey Kong… kläglich scheitern. Doch kurz darauf schlüpft der Klempner in sein bekanntes Katzenoutfit – was bei dem kampfbereiten Affen allerdings nur für Spott sorgt.

Der Super Mario Bros. Film soll am 7. April in die Kinos kommen. In der folgenden Meldung zeigen wir euch den ersten Trailer und sprechen darüber, warum der Film in der Tat eine Liebeserklärung an die beliebte Videospielmarke ist.