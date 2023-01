Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Willkommen auf einer entschleunigten Radtour durch ein sich bald veränderndes Tal! In SEASON: A letter to the future begleitet ihr Protagonistin Estelle durch eine erste und letzte Reise durch eine Welt, die bald so nicht mehr existieren wird.

Packt Mikrofon, Notizbuch und Kamera ein, sagt eurem kleinen Dorf Lebewohl und reist mit uns durch die bezaubernde Welt von SEASON: A letter to the future. Wir begleiten Estelle, die ihr abseits gelegenes Bergdorf zum ersten Mal verlässt. Sie bricht zu einer gleichzeitig ersten und letzten Erkundungstour durch ein Tal auf, bevor es durch eine Flutkatastrophe zerstört wird.

Sie möchte finale Erinnerungen über das Tal sammeln und seinen Bewohnern sprechen, um dieses Tal für die Nachwelt festzuhalten.

In SEASON: A letter to the future könnt ihr selbst entscheiden, welche Eindrücke ihr für die Nachwelt ihr in eurem Notizbuch festhalten möchtet. Außerdem liegt es bei euch, wie lange ihr an einem Ort verweilt. So kann die Spielzeit zwischen sechs und zölf Stunden variieren.

Während eurer Reise entdeckt ihr eine Welt, die zwar in vielerlei Hinsicht neu, aber auch altbekannt vorkommt. Hier gibt es viele Geheimnisse zu erkunden, bei denen eure Entscheidungen das Ende des Spiels beeinflussen.

Die wunderschöne Atmosphäre von SEASON: A letter to the future kommt nicht nur durch den hübschen Grafikstil zustande. Auch der immersive Soundtrack weiß zu verzaubern. Dieser ist übrigens für PC-Gamer entweder als Bundle mit dem Spiel oder separat erhältlich.

Übrigens kündigt Scavengers Studio außerdem eine Zusammenarbeit mit RVNG Intl. an, um die Schallplatte und die CD für SEASON zu produzieren. Weitere Infos dazu folgen bald.

Wer vor dem Kauf noch weitere Eindrücke zu SEASON: A letter to the future sammeln möchte, kann in unserer folgenden Meldung reinschauen. Da Game ist ab sofort via PC (Epic, Steam) und PlayStation erhältlich.