Lange müssen wir bis zum Release von Wo Long: Fallen Dynasty zum Glück nicht mehr ausharren. Um uns die Wartezeit noch ein wenig zu versüßen, bietet Team Ninja Ende Februar eine Demo zum heiß erwarteten Soulslike.

Anfang März steht die mystische Reise in eine fantasievolle Version des alten China an. In Wo Long: Fallen Dynasty schlüpft in die Rolle eines Kriegers, der eine verworrene, mit Geheimnissen bespickte Geschichte aufdecken muss. Währenddessen trifft er auf große Krieger und Feldherren der chinesischen Historie. Erfahrt mehr dazu im Story-Trailer.

Auch wenn uns bereits erste Trailer und Gameplay-Clips einen Vorgeschmack auf das kommende Soulslike boten, juckt es uns doch allen in den Fingern mal selbst die Klinge zu führen. Entwickler Team Ninja tut seiner Community bald diesen Gefallen.

Wer eine Kostprobe von den herausfordernden Kämpfen im Rahmen chinesischer Kampfkunst haben möchte, kann sich die Demo von Wo Long: Fallen Dynasty ab dem 24. Februar sichern. Natürlich werden eure Fortschritte in das später erscheinende Hauptspiel übernommen. Als kleinen Bonus gibt es für alle Demo-SpielerInnen den Crouching Dragon Helmet als DLC.

Weiteres Gameplay-Material zu Wo Long: Fallen Dynasty findet ihr in der Übersicht. Das packende Soulslike erscheint am 3. März 2023 für PC, PlayStation und Xbox. Von Tag Eins an wird das Game auch Teil des Xbox Game Pass sein.