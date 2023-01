Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Plaion

Koei Tecmo und Team Ninja haben am heutigen Nachmittag den neuen Story-Trailer von Wo Long: Fallen Dynasty enthüllt. Dieser liefert uns Einblicke zu den Locations und wichtigen Personen des kommenden Souls-like.

Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten, der zur Zeit der endenden Han-Dynastie der Drei Reiche lebt. Dieser findet sich inmitten einer großem Verschwörung um ein geheimnisvolles Elixier wieder. Ehe er sich versieht, tritt er in den Kampf gegen mächtige Krieger sowie unzählige Monster und Dämonen. Außerdem trifft er auf historische Feldherren und Strategen wie Liu Bei, Cao Cao und Sun Jian. Hinzu kommen verschiedene neue Screenshots, die Einblicke in das User Interface geben.

Die Kämpfe und Zwischensequenzen des Trailer von Wo Long: Fallen Dynasty entstanden unter Aufsicht von Cinematics Director Kenji Tanigaki, dem berühmten Action-Regisseur der beliebten „Rurouni Kenshin“-Filmreihe. So taucht ihr tiefer in die chinesische Kampfkunst ein und erfahrt, was es bedeutet, das Qi eines Kriegers zu kultivieren.

Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März 2023 für PC, PlayStation und Xbox. Von Tag 1 an wird das Game auch Teil des Xbox Game Pass sein. Vorbestellungen können auf der offiziellen Website getätigt werden. VorbestellerInnen erhalten als kleinen Bonus die Baihu-Rüstung. Mehr zum Thema findet ihr in der Übersicht.