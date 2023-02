Please enable JavaScript play-rounded-fill



RGG Studio hat heute einen neuen Trailer zu Like a Dragon: Ishin! veröffentlicht. Dieser gibt uns einen Vorgeschmack auf einen der sechs DLCs. Außerdem zeigt er uns ein weiteres Minispiel.

Kaum ein Studio schafft es eine epische Story mit urkomischem Wahnsinn zu vereinen, ohne dass alles in die nicht nachvollziehbare Absurdität abdriftet. RGG Studio gelingt diese Gradwanderung seit mittlerweile 18 Jahren. Auch der kommende DLC zu Like a Dragon: Ishin! vereint diese beiden Aspekte, wie der neuste Trailer zeigt. Die Fans sind bereits jetzt begeistert.

In Like a Dragon: Ishin! schlüpft ihr in die Rolle des Sakamoto Ryoma, der in Aussehen und Stimme dem Protagonisten der Hauptreihe, Kazuma Kiryu, 1:1 gleicht. Dieser Metahumor wird mit dem DLC The Dragon of Dojima auf die nächste Stufe getrieben. In diesem legt Sakamoto Ryoma nämlich auch die Klamotte und die Frisur von Kazuma Kiryu an.

Der Trailer verdeutlicht diesen „Zeitreisegag“, der bei Fans auf große Begeisterung stürzt. Viele amüsieren sich auch darüber, dass Kazuma Kiryu eigentlich nie Menschen umbringt, nun aber in einen wahren Blutrausch ausgebrochen zu sein scheint.

Darüber hinaus zeigt der neue Trailer zu Like a Dragon: Ishin! ein Stein-Schere-Papier-Minispiel und einige Interaktionen mit Kazuma Kiryus Ziehtochter Haruka. The Dragon of Dojima ist zusammen mit den fünf anderen DLCs in der Digital Deluxe Edition von Ishin! mit inbegriffen. Diese gewährt außerdem einen viertägigen Early Access, sodass ihr bereits morgen mit dem Spielen anfangen könnt.

Like a Dragon: Ishin! erscheint am 21. Februar für PC, PlayStation und Xbox. Ein weiteres Minispiel des kommenden Spin-offs zeigen wir euch in der folgenden Meldung.